Vrienden starten inzamelingsactie voor verbrande 'levenswerk' van Robert: "Alles is nu weg"

De Purmerendse Robert raakte afgelopen zondag alles kwijt toen zijn camper in Duitsland in vlammen opging. Hij was er net op vakantie met zijn vriendin Lianne, toen het noodlot toesloeg. Vrienden van de Purmerender kwamen direct in actie om geld in te zamelen voor een nieuwe camper. "Geweldig. Ik wist daar niets van," vertelt Robert tegen NH.

In het huis van zijn vriendin Wendy vertelt Robert over de fatale brand van afgelopen zondag. "We waren in Duitsland en op doorreis naar Denemarken. Na een fietstocht kwamen we terug bij de camperplaats en zagen hele menigte staan bij de camper, die totaal was uitgebrand. Het was een nachtmerrie."

Alles weg

Die camper is alles voor Robert: het is zijn huis. Hij kocht het voertuig dertien jaar geleden en toen was het een barrel. Na jaren klussen werd het zijn rijdende paleisje. "Afgelopen maanden heb ik alles perfect afgewerkt. De velgen en de wanden, het schilderwerk en zelfs de kussens. Alles is nu weg."

De tekst gaat door onder de foto.