Drukte bij egelopvang in Huizen

Het is best druk bij de Egelopvang Midden Nederland in Huizen. Hier worden egels opgevangen, verzorgd, gevoed en weer uitgezet in het wild. Als het nodig is krijgen ze ook medische verzorging. De egels kunnen hier om verschillende redenen terechtkomen. Sommigen zijn er slecht aan toe omdat ze ondervoed of uitgedroogd zijn. Anderen hebben een ongelukje gehad en hebben verzorging nodig omdat ze verwond zijn. Wat er ook gebeurt, alles wordt van stal gehaald om de dieren op te lappen zodat ze gezond de natuur in kunnen. Liefst ruim op tijd en goed doorvoed voordat ze in winterslaap gaan. Verslaggever Toos van Berg nam een kijkje bij de opvang.