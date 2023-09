Het licht uit om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en te genieten van de sterren

Het Waddengebied is al een van de donkerste gebieden van Nederland en vanavond wordt het nog een stukje donkerder. Visit Wadden roept in het kader van de Landschaptriënnale op om tussen 21.30 en 22.00 uur het licht uit te doen. Dan is er zo min mogelijk lichtvervuiling, waar met deze actie ook aandacht voor wordt gevraagd, en is de sterrenhemel helderder te zien.

September is de maand van Landschapstriënnale, een festival dat zich richt op het Nederlandse landschap. Het festival vindt eens in de drie jaar plaats en staat in het teken van de Dynamische Waddendelta. Het begint met 'Sterren op 't Wad'.

Het Waddengebied is al een van de donkerste plekken van het land, maar met deze actie hoopt Visit Wadden dat het nog een tandje donkerder wordt. 'Dit initiatief is niet alleen gestart om Texelaars en toeristen de sterren in vol ornaat te laten zien en fotograferen', meldt VVV Texel bij mediapartner Texelse Courant. 'Het is ook voor de planten en dieren, die een beter leven hebben met minder kunstmatig licht. Hun biologische klok raakt erdoor in de war.'

De hele maand richt de triënnale de schijnwerpers op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema's van de Wadden, waaronder dit 'donkere' thema waaraan iedereen mee kan doen. Of het ook donker gaat worden in Den Oever is de vraag. Het dorp aan de Waddenzee is nu juist extra feestelijk verlicht vanwege de jaarlijkse Flora en Visserijdagen.