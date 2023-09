⚽ Liveblog: deadline day in Noord-Holland, Sadiq komt naar AZ en Hatzidiakos gaat

AZ heeft zich vesterkt met Ibrahim Sadiq. De 23-jarige Ghanees komt over van het Zweedse Häcken. Voor de ploeg maakte hij gisteravond in de Europa League twee doelpunten in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Aberdeen. Häcken heeft zich daardoor geplaatste voor de groepsfase van de Europa League. In Zweden veroverder hij zowel de nationale beker als de landstitel. Sadiq heeft een contract tot de zomer van 2028 in Alkmaar getekend.

Eerder versterkte AZ zich als met Denso Kasius, David Möller Wolfe, Ruben van Bommel, Alexandre Penetra en Tiago Dantas. Grote vraag is natuurlijk of de Alkmaardes topscorer Vangelis Pavlidis weten te behouden. De Griek staat nadrukkelijk in de belangstelling van Sevilla.