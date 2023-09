⚽ Liveblog: deadline day in Noord-Holland, Klaassen naar Internazionale

De technisch manager van Telstar heeft in NH Sport op de radio laten weten dat er op de deadline day geen nieuwelingen meer komen. "We hoeven niks meer te doen, gisteren was het een drukke dag waarop we nog een aantal spelers hebben toegevoegd."

Zo is Telstar nog steeds gecharmeerd van Peter Guinari, maar zitten er haken en ogen aan doordat hij geen Europees paspoort heeft. "We hebben goede hoop hem op korte termijn te kunnen kopen. Eerst speelt hij met Centraal Afrika nog interlands."

Ervaren nieuwelingen

Nieuwelingen Alex Plat en Robin Polley zijn nog niet wedstrijdfit. "Die hebben even wat tijd nodig, maar dat komt goed. Ik denk dat we goed zijn ingesprongen op ervaren spelers. Het is mooi dat we dit soort spelers nu kunnen halen. Met Danzell (Gravenberch red.) hebben we ook meer ervaring en body voorin."