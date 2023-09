⚽ Liveblog: deadline day in Noord-Holland, FC Volendam presenteert Booth en AZ zwaait Hatzidiakos uit

FC Volendam heeft zich versterkt met Zach Booth. De 19-jarige middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, wordt voor één seizoen gehuurd van Leicester City. Amerikaans jeugdinternational Booth, die tevens de Italiaanse nationaliteit draagt, maakte in 2020 de overstap van Real Salt Lake naar Leicester City. Daar speelt hij in het onder-21 team. De middenvelder komt in de Eredivisie broer Taylor tegen, die voor FC Utrecht speelt.

"Zach is een interessante speler met veel potentie", stelt technisch directeur Jasper van Leeuwen. "Hij is multifunctioneel inzetbaar: naast aanvallende middenvelder kan hij ook goed uit de voeten op de vleugels, en zelfs als valse spits. Zach is technisch vaardig, slim, behoorlijk explosief en heeft een goed gevoel voor de ruimtes. Hij is nu toe aan een volgende stap en dat plaatje past hier goed"