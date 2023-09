⚽ Liveblog: deadline day in Noord-Holland

Vandaag verstrijken de laatste uren van transferwindow. Tot 00.00 uur vannacht hebben clubs en spelers de mogelijkheid om hun selectie uit te breiden met verse krachten of overbodige voetballers naar elders te laten vertrekken. Er is de afgelopen zomer al veel gebeurd, maar wat gebeurt er op deadline day nog bij Ajax, AZ, FC Volendam en Telstar? Je leest het allemaal in ons liveblog!