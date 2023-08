Mysterie rondom stilstaande klok in de Wijkertoren van Beverwijk

Wat is er mis met de klok in de Wijkertoren? Met enige regelmaat staan de wijzers stil en daardoor geeft het uurwerk steeds vaker een verkeerde tijd aan. Tot verdriet van de omwonenden, want voor de stad is de klok al eeuwenlang een ijkpunt. Als het uurwerk van slag is, zijn de Beverwijkers dat ook. De oorzaak van dit drama is echter een groot mysterie.

De Wijkertoren is al honderden jaren het symbool van Beverwijk. De klok is van verre al te zien en van grote betekenis. Lang geleden al vertelde ze niet alleen de Beverwijkers zien hoe laat het is, maar ook de schippers op het Wijkermeer. Al die tijd deed ze haar werk met precisie, tot voor kort. Waarom de klok het nu laat afweten is een groot mysterie. Volgens de één komt het door 'renovaties voor Monumentendag', een ander denkt aan 'een blikseminslag'. Ook noemen mensen 'stroomstoringen' als oorzaak. Hoe dan ook, het is het gesprek van de dag.

Kijk hieronder naar de reacties van de buurtbewoners, tekst gaat door onder de video:

Klok Wijkertoren hapert, Beverwijkers van slag - NH Nieuws

Klein kastje Wie weet wél wat er aan de hand is met de stilstaande klok van de Wijkertoren? Serge Heman is voorzitter van de Vereniging Grote Kerk Beverwijk, de huurder van het oude pand. Hij erkent het probleem. Hij vertelt dat 'de klok ook wel heel oud is' en dat 'er een klein kastje achter een deur in verbinding staat met de klok'. Maar hoe de klok weer gelijk komt te staan? Ook hij moet het antwoord schuldig blijven. De toren is eigendom van de gemeente, misschien weten ze daar meer. De woordvoerder zegt het ook niet precies te weten, behalve dan "dat het een oude klok is. En ja, die hapert weleens." En nu? "Storingen worden doorgaans door het onderhoudsbedrijf opgepakt,", belooft de woordvoerder. Nu het probleem bij de gemeente bekend is, zal het vast niet lang meer duren of het uurwerk loopt weer als vanouds. Een buurtbewoner hoopt ondertussen dat de klok snel weer 'normaal' tikt. "Het is toch cultureel erfgoed."