Middelbare scholen weer open, maar geen tweede pont: GVB neemt maatregelen

Deze week starten de middelbare scholen weer, zodat een heleboel fietsers dagelijks het kanaal over moeten. De tweede pont ligt er nog altijd uit. Om de drukte aan te kunnen wordt de beschikbare ruimte op de huidige pont vergroot en zet de GVB extra personeel in.

De tweede pont tussen Velsen-Zuid en -Noord is al lange tijd een hoofdpijndossier voor de gemeente. Tot afgelopen 14 juli voeren er nog twee ponten. Maar dat kan niet meer, volgens vervoerder GVB uit Amsterdam, eigenaar van de pont. Het veerpontarsenaal is niet groot genoeg.

Er zijn er vijf: één vaart in Buitenhuizen, één in Zaandam en één in Velsen. Een vierde ligt reserve, maar moet vaak worden ingezet en nummer vijf (steeds een andere) is uit de running voor groot onderhoud.

Voor de fietsers is een tweede pont voor de korte óf lange termijn nauwelijks in zicht. Het duurt nog zeker anderhalf jaar voor Velsen eventueel een champagnefles tegen een gloednieuwe pont kan stukgooien. Áls dat al gaat gebeuren, want gemeente, provincie, Rijk en de GVB zijn er nog niet helemaal over uit wie precies welk deel moet betalen.