Toch nog een 'finalefeest' voor 450 jaar Alkmaar Ontzet op zondag

Het slotfeest van Alkmaar Ontzet 450 jaar op 8 oktober komt er toch. Zo meldt de gemeente, nadat zij een eerder plan nog afkeurde . Het wordt wel anders: horeca in het centrum, de ondernemersvereniging en de projectgroep van Alkmaar Ontzet gaan op de zondag voor een derde dag 'groots' feest op meerdere locaties in de binnenstad.

Nu komt er dus soort van een doorstart in de binnenstad - een derde dag feest. "Er is hard gewerkt aan een nieuw idee. Zo is het feest bijvoorbeeld op het Ritsevoort, het Waagplein en op de Platte Stenenbrug", staat er in het persbericht van de gemeente.

Wethouder Robert te Beest is uitgelaten. "Het is onze intentie gebleven om een geweldig eindfeest neer te zetten samen met Stichting Alkmaars Ontzet Projecten en we zijn erg blij dat dat nu gelukt is. Er is hard gewerkt met hen en een belangrijke groep Alkmaarse ondernemers. Hulde daarvoor! Nu zal dit bijzondere jaar alsnog op gepaste, grootse wijze afgesloten worden – het eindfeest komt er!"

Rondom de open winkels in de binnenstad zijn er goocheloptredens, straattheater en ander type optredens. "Op die manier worden de verschillende podia in de stad met elkaar verbonden."

Ook de stichting binnen de gemeente is gelukkig. “We zijn ONTZETtend blij dat er nu toch een eindfeest komt voor zoveel mogelijk Alkmaarders. Ik heb nu al zin om op 8 oktober met mijn kleinkinderen de stad in te gaan en de verschillende podia te bezoeken. Ik weet zeker dat we ervan gaan genieten en nog lang over gaan napraten", aldus Rob Boerlage, bestuurslid Stichting Alkmaar Ontzet Projecten.

Over het uiteindelijke programma volgt binnenkort meer informatie. Maar de gemeente belooft een 'muziekspektakel' in het teken van de vier V's: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid.

Het feest in de binnenstad duurt tot 21:30 uur. Om 22:00 uur is er dan een lasershow. Het slotfeest is vrij toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden.

Ook op 6 en 7 oktober is er van alles te doen rondom Alkmaar Ontzet. Bekijk de activiteiten hier.