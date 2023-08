Eemnes heeft na vandaag langstzittende burgemeester van Nederland

Roland van Benthem was de afgelopen tijd de op één na langstzittende burgemeester, maar neemt de eervolle vermelding als langstzittende na vandaag over van Henri Lenferink. De burgemeester van Leiden was liefst twintig jaar actief, maar heeft vandaag zijn laatste werkdag.

Het lijkt erop dat Roland van Benthem de twintig jaar ook nog wel gaat passeren. Eerder dit jaar besloot de gemeente Eemnes de burgemeester voor te dragen voor een vierde termijn.

Komende maandag wordt Van Benthem door de gemeenteraad herbenoemd.