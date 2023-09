Kwakelaars sleutelen druk aan hun kermiskarren: "Hier zien we elkaar jaarlijks terug"

In tientallen schuren in polderdorp De Kwakel is de afgelopen weken druk gezaagd, getimmerd en geverfd. Kwakelaars werken aan hun kar voor de jaarlijkse kermisoptocht, aanstaande dinsdag. NH mocht deze week een kijkje nemen bij een team van ouwe rotten, dat ieder jaar uitpakt met een zorgvuldig ingestudeerde act.

"We hebben een bijna originele wachtershoed op", grapt hij. "Er komt nog zwart bont omheen." Ook de grote kroon die voorop de trekker komt, moet nog een gouden verflaag krijgen. Omdat de trekker de kar trekt, is de kroon het eerste wat het publiek komende dinsdag zal zien.

Het team kondigde hun komst groots aan in een persbericht. "Charles en Camilla komen ook en de meeste van ons worden wachters", legt teamlid Sander Voorn uit. Hij staat in een van de wachtershuisjes die de mannen van houten planken hebben gemaakt en aan de randen van de kar hebben gemonteerd. Op zijn hoofd staat een langwerpig gevaarte van papier-maché.

Teamlid Dennis Pouw is op een ladder geklommen om de bovenkant van de kroon te kunnen schilderen. Hij doet al sinds zijn zeventiende mee aan de optocht. "Het is gewoon een gewoonte. We deden vroeger vanuit school al mee aan de kinderoptocht."

Sander vult hem aan: "Veel van ons hebben bij elkaar op de basisschool gezeten en zien elkaar hier jaarlijks terug. Dit is gewoon een hele leuke bezigheid. Je bent gewoon lekker aan het freubelen en het hoeft allemaal niet op z'n mooist."

Door de jaren heen heeft iedereen een beetje zijn eigen taak gekregen. Zo zorgt Sander voor de details. Dennis Hogerwerf, een naamgenoot, heeft misschien wel de belangrijkste taak: zorgen voor bier en muziek. "En als er papier-maché bij komt kijken, vind ik dat altijd wel leuk om te doen", vertelt Dennis. Hij heeft dan ook de wachtershoeden in elkaar geknutseld en daar zorgvuldig een bouwhelm in verstopt.

Geheim van De Kwakel

Waar de meeste jongere groepen aankomende dinsdag vooral bezig zijn met bier drinken, hebben Sander en zijn mannen ook dit jaar weer een hele act bedacht. "Als groep met een kleine kar hebben we in het begin nog eens een act gedaan en dat sloeg aan. Uiteindelijk vonden we dat eigenlijk wel heel leuk. We hebben heel veel plezier in mensen vermaken."

Daarom wordt voorafgaand aan de optocht druk geoefend met marcheren. En wie van de mannen Camilla wordt? "We wilden geen man als vrouw verkleden", vertelt Sander. "Toen dachten we aan iemands vrouw of vriendin, maar echtparen op een kar, dat wordt nog weleens ruzie. We hebben iemand gevonden, maar dat is op dit moment het geheim van De Kwakel."