'Koop een kuub' meer dan geslaagd: "Door de actie hebben we vier beachhandbalvelden"

Een kuub zand kopen om daarmee meerdere beachhandbalvelden te kunnen creëren: dat was het doel van de actie 'Koop een kuub'. Nu, vijf maanden later, is de actie meer dan geslaagd. "We zijn uitverkocht", zegt Sonja Otter, die de actie met vier van haar nichten had opgezet, "en hebben nu de vier beachhandbalvelden waar we zo op hadden gehoopt."

Op het terrein aan de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp werd tot voor kort getennist. Sinds de tennisverenigingen van Niedorp en Winkel samengingen ligt het terrein echter braak. De beachhandballers konden één van de tennisbanen ombouwen tot een beachhandbalveld. Maar dat ene veld is niet meer genoeg. "We zijn een groeiende vereniging, maar met één veld is er maar weinig ruimte om te trainen", vertelde Sonja eerder aan NH.

Niet te doen

"Het is niet te doen met één veld", vulde Sonja's nicht Anita Spaansen aan. "Dat hebben we het afgelopen jaar geprobeerd, maar bij de training staan er zoveel mensen op het veld. Het is op elkaar wachten."

Er werd een inzamelactie opgezet, waarbij mensen een kuub zand konden kopen. Het einddoel was 750 kuub zand, zodat er vier beachhandbalvelden konden worden aangelegd. "Voor een NK-kwalificatietoernooi heb je minimaal drie velden nodig", legt Sonja uit. "En vier velden is nog mooier." Vijf maanden verder kunnen we stellen dat de actie meer dan gelukt is. "Wonderbaarlijk mooi", zegt Sonja. "Het heeft ons positief verrast. Onze missie is geslaagd."

Veel werk verzet

Eerder is het zand al gestort en vorige week zijn de netten opgehangen. "Er is veel werk verzet. De doelen staan er en de velden liggen er mooi bij." Vandaag worden de beachhandbalvelden geopend. Dat gebeurt om 14.00 uur, als de jeugd aan het 'beachen' is.

Om 16.00 uur is de officiële opening, met daarna twee wedstrijden: eerst het eerste damesteam van Niedorp tegen het Nederlandse team onder 17 (dat Europees kampioen is) en daarna het herenteam van Niedorp tegen Hiekka Hauskaa ('vergelijk het met PSV-Ajax, maar dan in het beachhandbal'). Iedereen is welkom om te komen kijken aan de Dorpstraat 215 C in Nieuwe Niedorp.

Next: NK-kwalificatie

En het is niet over. Het streven van de club is om een NK-kwalificatiewedstrijd binnen te slepen en Sonja is ervan overtuigd dat dat gaat lukken. "Hopelijk in mei of juni." Wie heeft meegedaan aan de actie heeft een uitnodiging gekregen om bij de opening te zijn en kon eerder kans maken op een aantal prijzen, met als hoofdprijs een overnachting in een zandtrechter.