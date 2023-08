Voormalig doelman Jan Jongbloed is overleden: "Typische Amsterdammer"

Oud-international Jan Jongbloed uit Amsterdam is overleden op 82-jarige leeftijd. Dat gebeurde na een lang ziekbed. Jongbloed was de afgelopen jaren ook regelmatig gast in NH Radio Sportcafé bij Leo Driessen. "Jan was een heel fijn mens. Een typische Amsterdammer met een grote bek en een klein hartje."

Als doelman was Jongbloed actief tussen 1959 en 1985 en maakte de Amsterdammer deel uit van de gouden generatie van de jaren zeventig. In totaal speelde Jongbloed 24 interlands stond hij onder de doellat van de verloren WK-finales in 1974 en 1978. "Soms kwam weleens het beeld naar voren dat hij een luie doelman was, maar dat beeld klopt niet. Ik zag hem zelf als een vakman, die alleen dook als het ook echt moest. " Opvallend moment was dat Jongbloed de WK-finale van 1974 keepte zonder handschoenen.

"Ik hoorde het van zijn dochter", vertelt Leo Driessen op NH Radio over Jan Jongbloed. "Gisteravond is Jan rustig ingeslapen."

In 1959 begon Jongbloed zijn loopbaan bij de Amsterdamse club DWS. Met als grootste succes de titel in 1964. "M'n eerste indruk van hem was de wedstrijd DWS - Feyenoord in het Olympisch Stadion", herinnert Driessen zich. "Ik zat als klein jongetje op de tribune en zag dat hij in botsing kwam met de spits van Feyenoord. En waar de spits heel lang verzorgd moest worden, stond Jan gelijk weer op. Hij was keihard."

In totaal keepte hij 717 wedstrijden in het betaalde voetbal. Pas op 44-jarige leeftijd stopte hij, nadat hij tijdens een wedstrijd een hartinfarct had gekregen. "Anders was hij nog wel doorgegaan." Dat was een jaar na een dramatische gebeurtenis in zijn leven. Zijn zoon Eric-Jan werd in 1984 getroffen de door de bliksem tijdens het spelen van een voetbalwedstrijd voor DWS. Hij overleed op 21-jarige leeftijd.

