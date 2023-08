Elektrische auto rijdt woonkamer van Rob en Lieke binnen: "Dit geloof je niet"

Texelaars Rob en Lieke Koenen kregen woensdagavond rond de klok van achten de schrik van hun leven toen een auto hun huiskamer binnenreed. "In eerste instantie dacht ik aan een gasexplosie", zegt Rob Koenen een dag later voor zijn woning aan de Bakkenweg nabij Den Burg. "Wat een knal. We hebben geluk gehad."

Een dag later ziet Rob er nog bleekjes uit. Hij heeft een nacht niet kunnen slapen vanwege de impact van het ongeluk. "We hebben enorm veel geluk gehad", zegt hij. "Het was even na acht uur want het journaal was net begonnen. Normaal zitten we op de bank voor het raam. Maar ik zat achter de computer en Lieke op een stoel naast het raam toen de auto ons huis binnenreed."

De bestuurster van de elektrische auto had op de parkeerplaats naast de woning vermoedelijk verkeerd geschakeld. "In plaats van remmen heeft ze waarschijnlijk op het gaspedaal gedrukt", vermoedt Rob. "En een elektrische auto kan vanaf stilstand enorm snel wegrijden." De auto reed daardoor dwars door de bossages over een klein talud de woning binnen. Halverwege de kamer kwam het voertuig tot stilstand.

"Ik ben me kapot geschrokken", gaat Rob verder. "Ik dacht in eerste instantie aan een gasexplosie. Zo'n enorme klap was het. Het is een nare ervaring." Hij was toevallig achter de computer en zijn vrouw Lieke zag op een stoel voor de kachel. Op een halve meter naast haar 'parkeerde' de automobiliste het voertuig in de kamer.

Koenen stormde naar buiten. "Want ik zag de auto weer de kamer uitrijden. Zij heeft waarschijnlijk de auto weer in z'n achteruit gezet. Dit gebeurde allemaal binnen ongeveer tien seconden. Ik keek eerst naar Lieke of ze niets had. Ik had zelf ook niets, want ik zat een paar meter verder. Ik dacht: Ik moet wel eerst het kenteken opschrijven, voordat ze wegrijden. Dat is een primaire reactie."