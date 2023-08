Bewoners Aerdenhoutse Distellaan tóch akkoord met struikelstenen voor hun huis

De kans is groot dat er toch twee struikelstenen worden geplaatst voor een huis aan de Distellaan in Aerdenhout. De huidige bewoners wilden dat liever niet, omdat ze niet de hele tijd met het verleden geconfronteerd wilden worden. Het college gaf daar uiteindelijk gehoor aan. Vanwege de ontstane commotie gaan de bewoners nu toch akkoord, laat de gemeente Bloemendaal weten.

Maarsen sprak daarna van 'een slappe houding' en een 'gebrek aan historisch besef'. Het Bloemendaalse college is nu tóch weer van standpunt veranderd, maar kan vandaag nog niet via de pers reageren. Maarsen wel.

Initiatiefnemer van de struikelstenen is Eddy Maarsen. Hij is van stichting Zikaron en wilde voor het huis graag twee struikelstenen laten plaatsen. Om zo de herinnering aan het vermoorde echtpaar levend te houden. Het college vond het een lastig besluit, maar koos toch voor de kant van de huidige bewoners.

In het betreffende huis woonden tussen 1932 en 1942 de Joodse Mathilde en Samuel Barends. Het echtpaar werd in 1943 naar Westerbork gedeporteerd en later naar Sobibor, waar zij op de dag van aankomst werden vermoord.

Struikelstenen, of Stolpersteine zoals ze eigenlijk heten, zijn vierkante, goudkleurige monumenten die voor de huizen liggen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Op de plaatjes staan de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de slachtoffers. Het is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De herdenkingsplaatjes liggen door heel Europa.

Het Bloemendaalse college moet de aanvraag van Eddy Maarsen van stichting Zikaron opnieuw behandelen. Maarsen is tevreden dat de Distellaan waarschijnlijk toch twee struikelstenen krijgt. "De familie heeft de bezwaren ingetrokken vanwege de ontstane commotie." Hij heeft er dan ook een gemengd gevoel bij. "Dat de commotie heeft moeten leiden tot het inzicht van de familie. Dat vind ik oprecht treurig voor hen. Dat had namelijk al in een veel eerdere fase gekund."

Volgens Maarsen heeft zijn stichting de familie al verschillende brieven gestuurd over het plaatsen van de struikelstenen voor hun huis, maar kwam er geen reactie uit Aerdenhout. "Eén keer hebben we een gesprek gehad, maar hun standpunt stond al vast. Ik was er graag samen uitgekomen en vind het nogmaals treurig voor deze mensen dat het zo heeft moeten lopen."

Veranderen van beleid

Rob Slewe van de partij Zelfstandig Bloemendaal is tevreden dat de struikelstenen er toch komen. Hij vindt wel dat 'er beleidsmatig iets moet veranderen' in Bloemendaal. "Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, moet er in het beleid komen te staan dat we het plaatsen van Stolpersteine gewoon altijd doen. Tenzij er bijvoorbeeld een zwaarwegend bezwaar is van directe nabestaanden. De huidige bewoners hebben hier ook allemaal niet op zitten te wachten."