Na regenachtige zomer toch wél zomerse start van de herfst

Morgen begint de meteorologische herfst, al zullen veel mensen het gevoel hebben dat het al een paar maanden herfst is. Goed nieuws voor de zonaanbidders: we gaan in ieder geval een lekkere nazomer krijgen.

Na een zonnige start van de zomer stonden juli en augustus vooral in het teken van regen en wind. Een flinke tegenvaller voor mensen die een vakantie in eigen land hadden georganiseerd, want echt strandweer bleek er niet in te zitten.

Met de start van de meteorologische herfst morgen op 1 september lijkt er echter ook wat schot in het weer te zitten. Volgens NH-weerman Jan Visser gaan we de komende dagen zonnig weer tegemoet met temperaturen tot zo'n 23 graden. Later in de week kan dat zelfs richting de 26 graden gaan.

Rest van de maand nog onzeker

Over de voorspellingen na 12 september wil Visser voorlopig nog geen uitspraken doen. "Na 12 september wordt het geleidelijk minder warm, maar dat is nog ver weg. Laten we ons eerst maar richten op volgende week en die ziet er goed uit."

Op 1 september begint de meteorologische herfst, niet te verwarren met de astronomische herfst. De meteorologische herfst, ook wel de klimatologische herfst, wordt door weerkundigen gebruikt om het seizoen te duiden.

De start van de astronomische herfst is de datum die bij meer mensen bekend is, op 23 september. Rond die dag staat de zon precies boven de evenaar, waardoor het overal ter wereld even lang dag en nacht is.