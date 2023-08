Mysteryland schept op over duurzame patat, maar dat valt dit jaar tegen

Zonne-energie, composteerbare rietjes en herbruikbare glazen: de organisatie achter Mysteryland blaast graag hoog van de toren over het uitgebreide pakket duurzame maatregelen tijdens het driedaagse festival. Toch slaan ze de plank ook wel eens mis, want de aardappelen die tijdens de afgelopen editie zijn gebruikt voor patat zijn minder duurzaam dan het PR-bureau achter het festival doet vermoeden.

Patat op Mysteryland op papier duurzamer dan in pan - The Media Nanny & ANP/Image Professionals

In een persbericht dat ID&T daags na het festival met journalisten deelt, claimt ze dat 'alle patat die op het festival is verkocht gemaakt is van aardappelen die pal naast het festivalterrein groeien’. Dat klopt niet, en dat is vorige week vrijdag tijdens een rondleiding over het festivalterrein met journalisten (en ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer) gedeeld.

"All fries we sold came from potatoes grown locally next to Mysteryland grounds" PR-bureau The Media Nanny

Dat zit als volgt: tijdens de rondleiding vertelde ondernemer Sebastiaan Hoes dat zijn bedrijf Friethoes in opdracht van ID&T het publiek op Mysteryland al jaren van patat voorziet. Doorgaans wordt die patat gemaakt van aardappelen van teler Gert-Jan Petrie, die pal naast het festivalterrein in Haarlemmermeer boert. Omdat er dus nauwelijks transport nodig is om de aardappelen op het festivalterrein te krijgen, gaat het om duurzame patat, claimt Mysteryland. Formaat krieltjes Hoes vertelde dat de aardappelen eind augustus meestal nét groot genoeg zijn om patat van te bakken, maar dit jaar niet. Vanwege de afwijkende weersomstandigheden dit jaar hebben Petries aardappelen op dit moment nog het formaat van krieltjes en zijn daarom nog niet geschikt om patat van te maken. Daarom heeft Hoes - bij wijze van uitzondering - voor deze editie van Mysteryland een beroep gedaan op een teler elders in het land. Welke teler dat is, vertelde hij niet, maar hij liet wél weten dat die teler 'in de polder is gevestigd'.

"Het kan de Flevopolder zijn geweest, maar ook Zeeland of dicht bij de Duitse grens" Sebastiaan Hoes

Als NH Hoes na het festival vraagt waar de aardappelen exact vandaan komen, laat hij weten dat te moeten uitzoeken. "Het kan de Flevopolder zijn geweest, maar ook Zeeland of dicht bij de Duitse grens." De ondernemer benadrukt dat hij nadrukkelijk met Mysteryland heeft afgesproken tijdens de rondleiding over het terrein het eerlijke verhaal achter zijn patat te vertellen. Hij kan zich dan ook niet voorstellen dat het een bewuste keuze van Mysteryland en The Media Nanny is geweest om de patat op papier duurzamer te maken dan-ie werkelijk is. Foutje, bedankt Het blijkt inderdaad om een fout te gaan. Volgens The Media Nanny is de claim onbedoeld terechtgekomen in het overzicht met feitjes en weetjes over Mysteryland. "Dit is inderdaad een fout die in de factsheet stond. Onze excuses hiervoor: we hebben het er gelijk uit gehaald."

