Halsema noemt vernielen pride-vlag 'onverteerbaar' en overweegt veiligheidsmaatregelen

Burgemeester Halsema heeft bij een bezoek aan bewoners op de Oostzanerwerf in Noord laten weten te kijken naar extra veiligheidsmaatregelen in die buurt. In de straat werd twee weken geleden een steen door een ruit gegooid bij een huis waar een regenboogvlag hing, die vlag werd ook vernield. Uit solidariteit hingen tientallen buurtbewoners daarna ook een pride-vlag op.

Zondag 20 augustus kregen twee 36-jarige buurtbewoonster in de ochtend een steen door hun ruit gegooid en bleek dat de regenboogvlag die uit het raam hing was vernield. Een nacht eerder was het ook al raak, toen werd de vlag met stok en al naar beneden getrokken. "De vlag zelf lag er toen nog. We besloten hem daarom uit het raam te hangen", vertelde het stel eerder aan AT5. Het stel heeft twee keer aangifte gedaan bij de politie.

"Ik vind het onverteerbaar dat dit gebeurt in Amsterdam", schrijft Halsema op Instagram. "Samen met de politie kijken we nu welke extra maatregelen op korte termijn kunnen bijdragen aan de veiligheid van de buurt". Wat voor maatregelen dat precies gaan worden is nog niet duidelijk. Mogelijk zullen er beveiligingscamera's worden opgehangen.