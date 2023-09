Jazzgrootheden bezochten jarenlang het kleine Laren, hoe het dorp een jazz-mekka werd

Er was een tijd dat jazzgrootheden als Chet Baker, Toots Thielemans, Bill Evans en Dizzy Gillespie het kleine Laren bezochten. De reden: het radioprogramma Sesjun, waarin zij optraden, werd uitgezonden vanuit het Brinkdorp. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de eerste uitzending de ether in werd geslingerd. Voor de Historische Kring Laren een mooie gelegenheid om een tentoonstelling op poten te zetten over Laren als jazzdorp.

In het voorjaar van 1973 begon het live radioprogramma Sesjun en in de zomer van datzelfde jaar voor het eerst het Larense international Jazz Festival plaats. Daardoor besloot de bekende Laarder Nick Vollebregt het hotel/café Astoria om te dopen in Nick Vollebregt's Jazzcafé. Het was de geboorte van Laren als jazz-mekka in 't Gooi.

Elke zaterdag om 14.00 opent de Historische Kring de deuren van de Lindenhoeve voor bezoekers. In de voormalige boerderij zijn onder andere affiches te zien en muziek opgenomen in Laren te horen.