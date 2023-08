Turen naar blauwe maan, die eigenlijk oranje blijkt: drukte bij sterrenwacht 't Gooi

Het is eigenlijk een goed bewaard geheim: je kunt niet alleen op de straten van 't Gooi sterren kijken, maar we hebben een echte sterrenwacht in 's Graveland. Omdat het woensdagavond 'blauwe maan' was, had de sterrenwacht een speciale avond ingelast om via de telescopen de hemel af te turen. Toen de maan tevoorschijn kwam bleek hij oranje.

Woensdagavond ging de maan om twintig minuten voor negen op maar rond kwart over acht hadden zich al een heel aantal sterrenkijkers verzameld bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, waar de sterrenwacht naast gelegen is.

Twee manen

Het zou volgens kenners een 'blauwe maan' zijn. Dit is eigenlijk niets meer dan een naam om aan te geven dat het niet vaak voorkomt dat we twee keer in een maand een volle maan hebben. De blauwe maan was dan ook oranje van kleur.

Rondom grote en indrukwekkende telescopen stonden zo'n twintig volwassenen en tien kinderen zich te vergapen aan de peperdure apparatuur. Uiteraard moest er ook door de telescoop zelf naar het heelal gekeken worden.

Veel kennis

De belangstelling voor hemellichamen bleek groot, net als de aanwezige kennis van de vrijwilligers van de sterrenwacht. Zij wisten feilloos de maan aan te wijzen maar even zo goed wisten ze de meest kleine puntjes aan de zwarte lucht te benoemen als sterren en hun namen.

Hoewel de blauwe maan dus eigenlijk oranje was, bleek deze aan het begin van de 'maansopkomst' goed te zien. Niet veel later nam helaas én de bewolking toe én de maan verdween achter de bomen om pas drie kwartier later weer tevoorschijn te komen.

Toch was er genoeg te zien. Dankzij een enorm scherm in de hoek waar de nachtelijke lucht op te zien was en 'meedraaide' met de aarde, kon je precies zien welke sterren zich boven je hoofd bevonden. Als er tenminste gaten vielen in het wolkendek.

Meer bezoekers

De sterrenwacht in 's Graveland kan zich wel verheugen op steeds meer populariteit. Het reserveringssysteem wat gehanteerd wordt, waardoor elke bezoeker aandacht kan krijgen, werkt goed en de vrijwilligers zien dan ook de laatste jaren de bezoekersaantallen toenemen.