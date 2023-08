Meerdere brandjes in West-Friesland: auto’s en fiets verwoest

Op het station in Enkhuizen vatte iets voor half elf een fiets in de stalling vlam. Naast de fiets lag ook een stuk karton dat in brand stond.

Iets later, even voor elf uur was het raak op de Brandnetel in Zwaag. Daar stond de voorkant van een auto in brand. Door het vuur raakte een bestelbus naast de auto ook flink beschadigd.

Er wordt onderzocht of hier sprake is van brandstichting.