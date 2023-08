Na jaren zonder boetes voor kamerverhuur-truc wil gemeente Amsterdam nu wel ingrijpen

De gemeente Amsterdam zegt woningeigenaren die via een truc kamers verhuren voor een te hoge huurprijs aan te willen pakken. Huurders zouden zich bij de gemeente kunnen melden. Daarnaast zou er ook gestart worden met het 'handhaven op het naleven van de vergunningsvoorwaarden' zonder dat er melding gedaan is.

Dat meldt de NOS. Sinds april 2020 moeten verhuurders individuele kamercontracten afsluiten en zijn groeps- en hoofdhuurcontracten waarbij de hele woning verhuurd wordt verboden. Toch wordt die regel al jaren genegeerd. Zo bood een verhuurder in de Weteringstraat in het centrum in 2021 op deze manier bijvoorbeeld vier kamers van negen vierkante meter aan voor elk 900 euro per stuk.

De boete hiervoor bedraagt zo'n 8380 euro, maar de gemeente laat aan de NOS weten de afgelopen jaren nog geen enkele boete te hebben uitgedeeld. Het handhaven zonder meldingen zou 'binnenkort' gaan gebeuren, het doen van een melding zou nu wel al kunnen.

Maximumhuurprijzen

Het individuele kamercontract is bedoeld om ervoor te zorgen dat verhuurders zich aan bepaalde maximumhuurprijzen houden. Verhuurders vinden juist dat die maximumbedragen te laag zijn.

De gemeente overwoog eerder nog om de regel af te schaffen om het verhuren van kamers laagdrempeliger te maken, maar kwam er in juni van dit jaar op terug na kritische reacties.