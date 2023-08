Woningbrand in Haarlem vermoedelijk door brand in accu van e-bike

In een woning in de Borskistraat in Haarlem is vanavond brand uitgebroken. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd ter controle, de brand is mogelijk uitgebroken doordat een accu van een e-bike vlam vatte.

De brand brak rond 19.00 uur uit in een eengezinswoning en is inmiddels weer onder controle. "Het was een kleine brand, dus die was heel snel uit", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH.

Knetterend geluid

Bij de brand was een 'knetterend geluid' te horen dat afkomstig was van consumentenvuurwerk. Een persoon is ter plaatse door een ambulance nagekeken en moest ter controle naar het ziekenhuis. "Dat was omdat deze persoon rook had geïnhaleerd", aldus de woordvoerder.

