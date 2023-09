Deense competitie als springplank voor ambitieuze Jamie Jacobs uit Purmerend: "Iets nieuws"

"Het contact met Viborg liep al even", vertelt Jamie Jacobs vanuit Denemarken over z'n nieuwe club. Bij de huidige nummer acht van de Deense competitie tekende hij een contract voor twee seizoenen. "Na vier jaar Cambuur vond ik het wel mooi geweest. En ik wilde graag naar een nieuwe competitie waar ook weer andere ogen op je gericht zijn."

Ambities

"Ik hoopte eigenlijk op de Engelse Championship of Tweede Bundesliga in Duitsland", is Jacobs eerlijk over zijn ambities. "Er was ook wel wat interesse vanuit die competities, maar het totaalplaatje klopte vervolgens niet helemaal. Ik wil dan bijvoorbeeld wel het gevoel hebben dat ze me echt graag willen hebben en dat was nu niet het geval."

Tekst loopt door onder de tweet.