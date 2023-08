'Wolf' nu ook gespot in De Kwakel: dorp alert op hints naar kermiskarren

Nadat de wolf een kleine week geleden nog in 't Gooi opdook, zou deze nu ook in het Uithoornse De Kwakel zijn gesignaleerd. Maar echte Kwakelaars trappen er niet in, zij weten dat de hints van deelnemende teams naar hun karren voor de Kwakelse kermisoptocht je deze week om de oren vliegen.

'Wolf' jaagt op schapen in de polders van De Kwakel - Remie van Oostwaard

Eén blik op de foto's van de 'wolf' die in de Kwakelse polder op schapen zou jagen is genoeg om te weten dat het om een grap gaat. Zelfs de schapen lijken niet erg onder de indruk te zijn van de acteur in wolfskleding die door hun leefgebied kruipt. De fotograaf, Kwakelaar Remie van Oostwaard, legt aan NH uit waarom zijn buurman zich in een wolvenpak hees. "Wij gaan dit jaar tijdens de Kwakelse kermisoptocht voor de actualiteitenprijs. We moesten iets ludieks bedenken en om de zoveel tijd gaat er een wolf achter schapen aan." Tekst gaat door onder de foto's.

Het team bouwt hard aan hun kar Remie van Oostwaard

Een eerste schets van de kar Remie van Oostwaard

Het duurde niet lang voor de schapen doorhadden dat er geen echte wolf door de polder kroop Remie van Oostwaard

Remie en zijn team zijn momenteel druk aan het bouwen. "We maken een schaapskooi en hebben een schaapsherder en twee honden die de kudde bij elkaar moeten houden", vertelt hij over de kermiskar en bijbehorende act van het team. De laatste hand verwachten ze maandagavond aan de kar te leggen. "Daarna gaan we bier drinken in de feesttent en dan is dinsdagochtend vroeg de optocht."

"Toen iedereen kinderen kreeg, zijn we er even mee gestopt" Deelnemer Remie van Oostwaard