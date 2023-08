Enorme aanbetaling voor kamer die niet bestaat: "Moet zeggen dat de oplichters best goed waren"

Honderden euro's aan borg en huur overmaken voor een kamer die niet bestaat of al is bewoond. Het overkwam masterstudent Juraj uit Slowakije, die bij aankomst in de Geuzenbuurt in Amsterdam-West voor een dichte deur kwam te staan. Vanuit een hostel zoekt hij met spoed verder naar een woonruimte. "Ik moet zeggen dat de oplichters best goed waren."

En hij was nog wel zo voorzichtig: Juraj uit Slowakije vroeg om foto's en een videocall met een huidige bewoner vóór hij in zee ging met zijn nieuwe huisbaas. "En ik had op Google Maps het adres opgezocht, om te kijken of het leek op de foto's." Dit zit wel snor, dacht Juraj. En maakte één maand huur en extra bedrag voor de borg over. Totaal: 1400 euro. Vlak daarna begon het gedonder. De eerste betaling lukte niet en nadat de opdracht de tweede keer wel slaagde, vroeg de huisbaas om nog meer geld: zogenaamd om de inschrijving bij de gemeente te regelen.

"Dit komt tientallen keren per jaar voor"

Juraj weigerde. Vanaf dan laat de huisbaas niets meer van zich horen. Bij aankomst in Amsterdam doet niemand open. Navraag bij de buren leert dat het adres al tijden door andere mensen wordt bewoond. Niemand herkent de foto van de huidige bewoner met wie Juraj had gebeld. 'Moeilijker dan Londen' Juraj is wel wat gewend als het om kamers zoeken gaat. "Ik deed mijn bachelor in Londen, dat is ook moeilijk. Ik had geen idee dat het hier nog moeilijker zou zijn."

Juraj heeft het huurcontract vóór het tekenen nog goed bestudeerd - AT5

Verhalen zoals die van Juraj horen ze bij studentenvakbond ASVA vaker. "Dit zien we elk jaar. Al is dit wel een heel extreem geval", zegt bestuurder Bor van Zeeland. "Maar ik denk dat dit tientallen keren per zomer voorkomt." Hij raadt aan om nooit te betalen voor kamers die niet persoonlijk zijn bezichtigd. "Ook als dat betekent dat je een keer extra naar Nederland moet reizen." En studenten kunnen de voorwaarden van hun huurcontracten bij de ASVA en stichting !WOON laten controleren. Met de stijgende vraag naar studentenkamers denkt de ASVA dat het niet slim is om nog meer internationale studenten naar Nederland te laten komen. "Minister Dijkgraaf heeft daar ook plannen voor klaarliggen, maar dan moet het demissionaire kabinet wel besluiten om die plannen niet controversieel te verklaren." Ook de gemeente kan meer doen, vindt Van Zeeland: meer studentenhuisvesting bouwen. Geen kamer? Blijf thuis Juraj verblijft nu in een hostel, en hoopt nog iets te kunnen vinden. De tijd dringt: volgende week al begint zijn master. Hij baalt, maar verwijt zichzelf niets. "Ik ben heel voorzichtig geweest bij elke stap. Ik moet zeggen dat de oplichters gewoon best goed waren." Dan, met een voorzichtig lachje: "Beter dan de meesten." De ASVA en de Amsterdamse onderwijsinstellingen roepen internationale studenten zonder woonruimte op om niet naar Nederland te komen. "Hoe bot dat ook is." Studenten die zich tijdig uitschrijven, krijgen volgens Van Zeeland hun collegegeld terug.