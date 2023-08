Uitspraak in de zaak Carel Eiting: FC Volendam moet speler verkopen aan FC Twente

Carel Eiting en zijn werkgever FC Volendam zijn in een vervelende strijd verwikkeld. De 25-jarige aanvoerder wil naar FC Twente, alleen gaat Volendam daar niet zomaar akkoord mee. Beide partijen staan vanavond voor de tweede keer tegenover de arbitragecommissie om tot een overeenkomst te komen. De aftrap in Zeist is 19.30 uur. NH Sport is hierbij aanwezig en houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen.