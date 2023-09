Jonge ondernemers schieten te hulp bij opknapbeurt therapietuin Heliomare

Tuinliefhebber Fred Lauwers, raakte verlamd aan zijn linkerzijde na een hersenbloeding. Ondanks deze beperkingen vindt hij steun bij de therapietuin van Heliomare, waar hij onder begeleiding zijn geliefde hobby voortzet. De vervallen tuin heeft echter een opknapbeurt nodig, maar er is een geldtekort. Jonge ondernemers uit de IJmond schieten te hulp en bundelen hun krachten om geld in te zamelen voor de opknapbeurt.

In de therapietuin leren hij een andere revalidanten welke aanpassingen ze kunnen doen aan hun eigen tuin om tóch hun geliefde hobby uit te voeren. Ook leren ze hun fysieke grenzen te bewaken en uit te dagen. "In de tuin ben je actief bezig met je lichaam en je armen. Het is een nuttige oefening," zegt de IJmonder.

Onder begeleiding van een ergotherapeut probeert Fred Lauwers voorzichtig op te staan uit zijn rolstoel. Hij trekt zich op aan een van de moestuinbakken om wat onkruid te verwijderen. Een paar weken geleden kreeg hij een hersenbloeding en raakte verlamd aan de linkerkant van zijn lichaam. Het vertrouwen in het lichaam is weg en er is onzekerheid over het herstel.

Ook activiteitenbegeleider Linda van de Woestijne ziet dat de therapietuin belangrijk is voor de mensen die bij hen komen. "Doordat mensen gewoon hun hobby's kunnen blijven uitvoeren, voelen ze zich minder patiënt. Mensen kunnen echt genieten van het buiten zijn en hoeven zich even niet te focussen op alles wat 'moet'. Ze kunnen gewoon lekker ontspannen en genieten."

Naast dat de tuin helpt om mogelijkheden te ontdekken, is het ook bevorderlijk voor de mentale gezondheid, vertelt Siem Smit uit Heiloo. Niet lang geleden was hij nog gedeeltelijk verlamd aan de rechterkant. Met een heggenschaar knipt hij de heg terwijl hij gezellig praat met een medewerker van Heliomare. Hij vindt het knippen een goede oefening. "En je doet iets wat je leuk vindt." Het kalmeert hem, zegt hij. "Het is zowel mentale als fysieke therapie."

De tuin is volgens haar ook nuttig voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel om hun planningvaardigheden te ontwikkelen. "Men leert wanneer bepaalde planten de grond in moeten, maar ook hoe je in de tuin werkt." Het is daarom volgens haar jammer dat de moestuin alleen van april tot oktober kan worden gebruikt. Omdat de doelgroep kwetsbaar is, zijn goede weersomstandigheden ontzettend belangrijk, maar na oktober is het te koud en te nat.

Grote tuinkas

De wens van Heliomare is daarom om de therapietuin uit te bereiden met een grote tuinkas waar ook in het najaar activiteiten plaatsvinden. Van de Woestijne denkt aan thematische activiteiten, zoals kerstdecoraties maken in de kas en het opkweken van plantjes. Maar daar is veel geld voor nodig en dat is er bij Heliomare niet. Gelukkig schieten jonge ondernemers hen te hulp.

