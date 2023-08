Taboe op dementie doorbreken door middel van expositie in Zaandam en Volendam

Dementie is volksziekte nummer 1 en neemt door de vergrijzing de komende jaren enorm toe. Nu zijn er in heel Nederland al meer dan 280.000 patiënten en over twee jaar 330.000 van wie 50.000 in Noord-Holland. Met de expositie Gezichten van dementie, films, lezingen en bijeenkomsten in de bibliotheek in Zaandam en daarna in Volendam wordt er volop aandacht voor gevraagd. "Dat is hard nodig", zegt Mieke Hollander, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zaanstreek-Waterland, "want je moet het bespreekbaar maken."

"We willen zo graag dat het bespreekbaar is, omdat we merken dat er een taboe is. Dat mensen zich ervoor schamen. En dat leidt weer tot heel veel eenzaamheid." De ziekte - een proces waarbij je steeds meer vergeet - kun je niet voorkomen of genezen, maar door er over te praten kun je wel leed wegnemen of verzachten.

Praten

En er over praten kan bijvoorbeeld in een Alzheimer café. In Zaandam zijn er al twee die heel goed lopen, maar bijvoorbeeld in Volendam is er nog niet een. "Voor ons is dat onbekend terrein en we willen heel graag de ervaringen van mensen uit Volendam horen."