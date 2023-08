Hetty uit Monnickendam start petitie om hondenbelasting te bannen: "Waarom wij wel?"

Hondeneigenaren betalen in de ene gemeente wel, maar in de andere gemeente geen hondenbelasting en dat is oneerlijk volgens Hetty Versteeg uit Monnickendam. Ze wil dat het overal wordt afgeschaft, maar strijdt eerst voor haar eigen woonplaats, en is daarom een petitie gestart.

"Er zijn veel gemeentes die de belasting niet meer innen", vertelt Hetty over de hondenbelasting. In regio Zaanstreek-Waterland betalen hondeneigenaren in Wormerland en Oostzaan wel, maar in Zaanstad is het onlangs afgeschaft. Ook in Edam-Volendam betalen hondenbezitters sinds dit jaar geen hondenbelasting meer. Hetty: "Waarom moeten wij het hier wel betalen?" In Monnickendam moeten ze tussen 55 en 60 euro per hond betalen.

Op dit moment staat de teller op 85 handtekeningen. "Ik hoop dat er nog heel wat bijkomt", zegt Hetty resoluut. "Ik ga in september op een markt handtekeningen ophalen. Zoveel mogelijk handtekeningen en dan ga ik het aanbieden aan het betreffende raadslid of de wethouder."

Geld gebruiken 'waar het voor is'

Hondenbelasting is in 1446 ingevoerd. Hetty: "Het is om het leven geroepen om hondsdolheid tegen te gaan." Gemeenten mogen zelf bepalen of ze wel of geen belasting heffen en het is geen doelbelasting.

En dat laatste vindt Hetty vervelend. Als gemeente Waterland de belasting niet wil afschaffen, zou ze namelijk ook tevreden zijn als het geld wordt gebruikt om de faciliteiten voor honden beter te maken. Denk aan goede hondenprullenbakken met zakjes.