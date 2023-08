Duizenden festivalgangers naar Geestmerambacht voor Elrow Town, dit ga je ervan merken

Recreatiegebied Geestmerambacht is vaker het toneel van grote festivals als Indian Summer of Liquicity. Maar Elrow Town spant komend weekend de kroon: er worden 35.000 bezoekers verwacht.

Na eerdere edities in Barcelona, Chicago, New York en op Tenerife, keert Elrow Town nog eens terug naar het Geestmerambacht. Op zaterdag 2 september hoor je vanaf 12:00 uur geen vogelgeluiden maar techno- en housemuziek in het natuurgebied.

Vorig jaar streek Elrow Town hier voor het eerst neer, maar toen had het wel grote problemen. De organisatie kon niet genoeg beveiligers en vervoer te regelen, waardoor feest in de soep dreigde te lopen. Het hielp ook niet dat het precies tegelijk viel met de GP van Zandvoort, waardoor de politie en de NS niet genoeg capaciteit zouden hebben.

De gemeente gaf uiteindelijk groen licht, maar alleen als ze het aantal bezoekers terugschroefden van 35.000 naar 25.000 personen. Dit jaar dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Iedereen van wie het kaartje vorig jaar last minute werd geannuleerd, zou dit jaar exclusieve toegang krijgen tot de voorverkoop.

Bij het kleurrijke festival staat alles bol van levendige kleuren, interactieve decoraties en special effects. Er treden bekende artiesten op als Andrea Oliva, Basement Jaxx en Franky Rizardo maar ook bijvoorbeeld de lokale muzikant Jesse Benjamin.

Wegen dicht en geluid meten

Al een week geleden is Elrow begonnen met de opbouw. Vanaf treinstation Alkmaar Centraal rijdt zaterdag een bus naar het festivalterrein en er zijn parkeerplaatsen naast het evenemententerrein. Tijdens en na het evenement houden beveiligers en verkeersregelaars toezicht in de wijken rondom het festivalterrein.

In verband met de verkeersveiligheid is de Wagenweg richting de Kanaaldijk vanaf zaterdag 11:00 uur tot zondag 03:00 uur afgesloten voor verkeer. Het fietspad, dat Geestmerambacht via het Groetpad doorkruist, is voor doorgaand fietsverkeer afgesloten. Verkeersborden geven de omleidingsroute via de Kanaaldijk aan.

De organisatie laat verder weten er van alles aan te doen om geluidsoverlast tegen te gaan en binnen de normen te blijven. Zo werken zij met akoestische meetapparatuur en is er een onafhankelijke geluidsadviseur ingeschakeld om de richting van de geluidsstromen te berekenen.