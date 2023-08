Het Verbondt dankt veel aan corona: "Zonder was de band niet zo ver geweest"

Waar corona de muziekscene grotendeels stillegt, heeft bassist en componist Bjarn van den Berg van Het Verbondt ineens juist tijd om eigen nummers te schrijven. Gelukkig maar, want nu is de band een van de deelnemers aan het Regio Songfestival.

Het Verbondt tijdens opnames voor het Regio Songfestival. Vlnr: Sergio, Milan, Jeremi, Jasper, Bjarn, Maarten - NH Nieuws

"Ik speelde bas in Funk it up, een coverband." vertelt de 23-jarige Bjarn. Dat hij door de coronamaatregelen niet meer op kan treden, vindt hij lastig. Tot hij zich realiseert dat dit het moment is om teksten en melodieën die hij eerder had gemaakt uit te werken. "Omdat ik niet alle instrumenten bespeel die ik voor de nummers nodig had, vroeg ik een aantal mensen uit Funk it up om die in te spelen." Van die muzikanten zitten Sergio Spadon (gitaar) en Maarten Verhoef (saxofoon) nog steeds in de band. Jeremi Koster (gitaar), Jasper Dekker (drums) en trompettist Milan van Munster maken de huidige bezetting van Het Verbondt compleet.

Zonder publiek en op afstand Het eerste nummer van de band is Dan breekt de hel los. Maar het echte bandgevoel ontbreekt: ze hebben nog niet live opgetreden en sommige bandleden hebben elkaar nog niet eens in het echt ontmoet. Poppodium P60 in Amstelveen geeft in die tijd lokaal talent de kans om, binnen de coronaregels, gebruik te maken van hun zaal. "Toevallig zag ik dat", zegt Bjarn. "Dat leidde ertoe dat we daar voor het eerst samen als band konden spelen. Zonder publiek en onderling met anderhalve meter afstand, maar toch!" Het blijkt ook te klikken met de nieuwe bandleden. Als klap op de vuurpijl houdt de jonge band er nog een mooie registratie aan over ook. Tekst gaat door onder de video.

Dit is Het Verbondt - NH Nieuws

Het nummer waarmee Het Verbondt meedoet aan het Regio Songfestival heet Digitale serenade. "Dat ontstond vanuit de fascinatie over alle digitale communicatievormen die we hebben, al dat contact, óók met mensen die we eigenlijk helemaal niet kennen. Dat heb ik verwoord in dit nummer." Het zelf nummers schrijven en samen optreden bevalt de band goed. Dus daar gaan ze volop mee door. Nummers die ze live spelen goed opnemen en uitbrengen. En op zoek naar nieuwe plekken om op te treden. "Live spelen vinden we het leukst, dus we houden onze ogen en oren open voor mooie podia!"

Volgende week op TV: Nienke

Dit is Nienke - NH Nieuws