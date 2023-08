Mees de Wit en Myron van Brederode mee naar Noorwegen

De wedstrijd van morgenavond is van groot belang voor AZ. Na de 1-1 van vorige week in Alkmaar moet de ploeg van Pascal Jansen winnen. Lukt dat, dan plaatst AZ zich voor de groepsfase van de Conference League. Vorig jaar reikte AZ tot de halve finales van dit derde Europese toernooi. Het Engelse West Ham United was toen net iets sterker.

Bij aankomst in het Noorse Bergen zal AZ vanavond nog trainen in het stadion van SK Brann. De grootte van dit onderkomen is vergelijkbaar met dat van de Alkmaarders. In het Brannstadion kunnen een kleine 17.000 duizend voetbalsupporters.

