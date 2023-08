Atleten Holterman en Douma kijken uit naar 'thuiswedstrijd' Dam tot Damloop

In het pre-olympische jaar staat voor veel atleten in het teken van het halen van de limiet (mannen 2.08,10, vrouwen 2.26,50). Zo lopen Richard Douma, Khalid Choukoud en Jill Holterman mee aan de Amsterdam Marathon op zondag 15 oktober. De Dam tot Damloop is dan weer een interessant meetmoment voor hen.

Olympische limiet

Voor Douma wordt het nog een flinke kluif om de Olympische limiet te halen. Dit jaar scherpte de 30-jarige Zaankanter zijn beste marathontijd aan tot 2.11,21. Dat betekent dat hij nog ruim drie minuten sneller moet lopen, maar eerst staat de Dam tot Damloop op het programma. "De Dam tot Damloop is mijn thuiswedstrijd", aldus Douma. "En ik kijk er enorm naar uit om hier weer aan de start te staan!"

Luuk Maas, Noah Schutte, Tom Hoogeboom, Stan Niesten (Beverwijk), Maarten Hindriks, Remyo Tielsema, Stan Schipperen, Frank Futselaar en Tom Hendrikse zijn de belangrijkste concurrenten voor Douma.

Holterman

Holterman deed al aan de Olympische Spelen van Tokyo mee en hoopt volgend jaar in Parijs voor de tweede keer mee te doen aan het grootste sportevenement van de wereld. Voor de atlete uit Egmond aan den Hoef voelt de Dam tot Damloop ook als een thuiswedstrijd. "Ik doe al vanaf jongs af aan mee. Ik kijk ernaar uit om deze gezellige wedstrijd met thuispubliek te doen in voorbereiding op de Amsterdam Marathon." Hilterman neemt het zondag 17 september op tegen Andrea Deelstra, Silke Jonkman, Ruth van der Meijden en Tirza van der Wolf.

Weekend

Naast de Dam tot Damloop en Damloop by night vindt op zaterdag 16 september ook de Dam tot Dam Wandeltocht plaats en op zondag 17 september de Dam tot Dam FietsClassic. In totaal doen er zo'n 70.000 deelnemers mee aan dit weekend.

Op dit moment is de inschrijving voor de verschillende onderdelen nog open en sluit op maandag 4 september.

NH Nieuws is er dit weekend uiteraard ook bij. Met een live-uitzending op zondag 17 september.