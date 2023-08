Hilversum wil beveiligingscamera's uitgaansgebied vijf jaar langer, nog altijd noodzakelijk

Hilversum wil het cameratoezicht op en rondom de Groest, het Hilversumse uitgaansgebied, met vijf jaar verlengen. Uit een evaluatie is gebleken dat het toezicht effectief is en het aantal geweldsincidenten terugdringt.

Sinds eind 2012 is er in het uitgaansgebied cameratoezicht. Er vonden begin dat jaar een aantal ernstige geweldsincidenten plaats op de Groest, waardoor de gemeente besloot dat er actie ondernomen moest worden.

Die actie kwam er: in oktober werden de eerste zes beveiligingscamera's opgehangen. Deze moesten ervoor zorgen dat er bij gevaarlijke situaties sneller ingegrepen kan worden en dat opsporing makkelijker wordt. Het bleek effectief, waardoor het aantal camera's in de jaren daarna is opgehoogd naar 23.

Geweldpleging teruggedrongen

Het cameratoezicht lijkt nog steeds goed te werken volgens het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Zo is geweldpleging tegen personen fors teruggedrongen sinds het grote aantal incidenten in 2012.