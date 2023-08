Kroegbazen voelen zich in de rug geschoten: na drie maanden, stopt 24-uursvergunning

Twee kroegeigenaren uit de Haarlemse Smedestraat zijn stomverbaasd dat hun vergunning voor vrije openingstijden hen is afgenomen. Dinsdag bepaalde de rechter dat vijf uitgaansgelegenheden in de Smedestraat niet langer mee mogen doen aan de proef waarbij cafés zelf besluiten wanneer ze dicht gaan.

Tjerk Schreurs bareigenaar - Michael van der Putten

Amper drie maanden na het verlengen van de vergunning moeten vijf van de zeventien Haarlemse kroegen die sinds juni meedoen aan de pilot van de gemeente Haarlem daarmee stoppen. Het gaat om Feestcafé Bugsy's, Bar Wigbolt, Bar Kokonoches, Café Du thearte en Café Stiels. Volgens omwonenden zorgen de vrije openingstijden voor meer en langer overlast. Kroegen 24 uur open: het klinkt, misschien als een vrijbrief voor overlast. Maar volgens Joost van Rijmenam van Café Stiels is het juist een manier om overlast van het uitgaanspubliek terug te dringen. Hij ontkent niet dat er overlast kan zijn, bijvoorbeeld doordat mensen buiten moeten roken of wanneer de kroegen tegelijk sluiten en iedereen samen buiten staat en huiswaarts keert. Tekst gaat door onder de foto.

De Smedestraat op een rustige dinsdagmiddag; links Bugsy's en Stiels, rechts Du Theatre - NH / Rob Wtenweerde

Volgens Van Rijmenam doen hij en zijn mede-ondernemers er juist alles aan om de overlast terug te dringen. "We hebben hekken geplaatst in stegen die op de Smedestraat uitkomen. Er liggen plannen voor susteams (soort beveiligers op straat, red.) en voor geluidsdempende vergroening aan de gevels. Ook is er goed contact met gemeente, politie en buurtbewoners." De pilot is volgens Joost een van de middelen om de overlast te verminderen: "De meeste kroegen (alleen Café Bugsy's sluit om 05.00 uur) in de straat sluiten uiterlijk om 04.00 uur, waardoor er rond dat tijdstip veel volk door de straat loopt. Met de pilot kunnen we zelf sluitingstijden bepalen. Zo gaan mensen gefaseerd naar huis, wat de overlast terugdringt", aldus de horeca-ondernemer.

"Je voelt je in je rug geschoten door deze actie" Joost van Rijmenam, horeca-eigenaar

De vraagtekens zijn hoorbaar in de stem van Tjerk Schreurs van Café Du theatre. "Ik had dit niet verwacht en snap het niet zo goed. Eigenlijk verandert er niet heel veel. Ik was tijdens de pilot op woensdag, als het druk was, een halfuurtje langer open en zondag een uurtje. Er is namelijk geen tent die 24 uur open wil zijn, toch?" Joost ging bij drukte op woensdag ook een uurtje langer open. Volgens hem gaat de Bugsy's een kwartiertje langer door. "Er verandert vrijwel helemaal niets. Het voelt nu vooral dat ze ons de oorlog hebben verklaard, terwijl we dachten dat we, samen met de gemeente, bewoners en politie, goed op weg waren. Nu ineens word je in de rug geschoten door deze actie "

"Ik vind de voorbijrijdende bus ook irritant, maar ga niet klagen" Tjerk Schreurs, horeca-eigenaar

Veel van de horecazaken zitten er veel langer dan de mensen die in de straat wonen. Zowel Tjerk als Joost vinden het onbegrijpelijk dat mensen in de uitgaansstraat van Haarlem gaan wonen, zonder dat goed te beseffen. Zo zit bijvoorbeeld Café Stiels er al 25 jaar en het café van Tjerk zit er nog veel langer.

"Mijn kroeg zit er al zeventig jaar", vervolgt hij. "Als je er last van hebt, ga er dan niet wonen. Ik ben recentelijk verhuisd en er rijdt een bus langs mijn huis. Die vind ik soms best irritant, maar ik ga toch niet bij de gemeente klagen dat die bus weg moet." Wachten Omdat het een rechtszaak betreft tussen de bewoners en de gemeente, kunnen de horeca-ondernemers weinig tegen het besluit doen. Ze moeten wel per direct hun openingstijden aanpassen naar de situatie van voor de pilot.