Handbike geeft Sandra (46) haar vrijheid terug: Elfstedentocht wordt pittige uitdaging

Het wordt waarschijnlijk geen 'Hel van 1963', maar dat de Onbeperkte Elfstedentocht een zware beproeving wordt, staat wel vast. In vijf dagen tijd gaan de deelnemers op de fiets, per rolstoel of scootmobiel langs de elf legendarische Friese steden. Een van de deelnemers is de Haarlemse handbiker Sandra Prins.

Folkert Aardema en Sandra in haar handbike - Sandra Prins

Handbiken betekent voor Sandra maar één ding: vrijheid. Door een metabole ziekte (stofwisselingsziekte, red.) wordt de aansturing vanuit haar hersenen naar het lichaam steeds minder, waardoor ze inmiddels in een rolstoel zit. Maar rijdend in haar handbike, met de wind door de haren, heeft ze geen last van de ziekte en vindt ze haar vrijheid terug. Sandra doet de tocht samen met haar buddy, Folkert Aardema. Hij heeft niet-aangeboren hersenletsel en fietst mee om Sandra te ondersteunen en voor haar veiligheid. "Omdat ik laag bij de grond zit in mijn handbike maakt hij ons zichtbaarder voor het overige verkeer en hij kijkt mee. Vier ogen zien meer dan twee", zegt Sandra.

"Dat was één groot feest, maar megazwaar, dat heeft me wel een beetje opgebroken" Sandra Prins, handbiker

De tocht heet de Onbeperkte Elfstedentocht, omdat iedereen met een beperking mee kan doen. "Mensen doen mee op speciale fietsen, met scootmobiels of ze lopen een stuk. Ik doe in vijf dagen de hele tocht, maar je kan bijvoorbeeld ook vijf dagen vijfhonderd meter lopen. Zo kan iedereen zijn eigen afstand halen", legt de handbiker uit. Het wordt de eerste keer dat de Haarlemse aan deze tocht meedoet. Wel heeft zij eerder in haar handbike bergen bedwongen, zoals de klim Val Thorens in de Franse Alpen en de Handbike Battle, een tocht in Oostenrijk. "Dat was één groot feest, maar mega zwaar; vooral het klimmen. Dat heeft me toen wel een beetje opgebroken, dus ik dacht: laat ik nu maar een vlakke tocht doen met meer kilometers", lacht ze. De tekst gaat door na de foto.

Sandra Prins trots op haar medaille - Michael van der Putten - NH Nieuws