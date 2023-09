Open Monumentendagen in de Noordkop: Deze parels mag je niet missen

Op 9 en 10 september zijn veel bijzondere gebouwen en historische plekken geopend voor publiek tijdens de Open Monumentendagen . In de Noordkop is er veel te beleven, dus daarom zet NH de meest unieke monumenten uit de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hier voor je op een rijtje.

"Daarnaast hebben we dit jaar ook de opening van het Dijkmagazijn in Wieringerwerf, bij het gat van de dijk. Op zaterdag om 12:00 uur gaan ze een podcast, ‘Het Pratende Huis', die daarover is gemaakt lanceren en wordt het letterlijk een pratend huis. Het Dijkmagazijn is eigenlijk een stille getuige die alles heeft meegemaakt op de dijk bij de opbouw van de polder, maar ook tijdens de onderwaterzetting in de Tweede Wereldoorlog. Je kan het Dijkmagazijn in en dan worden er verhalen verteld", aldus Zwaag.

In Haringhuizen is de Willibrorduskerk het hele weekend geopend voor bezoekers. "De kerk heeft een expositie over 900 jaar Haringhuizen en daar is ook op zaterdag om 14:00 uur een lezing over stolpboerderijen. Een hele leuke om te bezoeken", vertelt Astrid Zwaag.

"Er doen in onze gemeente meer dan vijftig monumenten mee. Er is van alles te bekijken en het hoeft niet per se een gebouw te zijn met monumentenstatus. Het kan ook een museum zijn of een historisch pand", vertelt Astrid Zwaag, adviseur erfgoed in Hollands Kroon.

In Hollands Kroon openen in het weekend ook vier molens hun deuren voor publiek. "Twee op Wieringen, een in Wieringerwaard en eentje in Oude Niedorp. Bij alle vier zijn de molenaars aanwezig en geven zij ook rondleidingen. De molen draait dan ook."

De gemeente heeft ook meerdere fietsroutes bedacht voor een rondje door Hollands Kroon langs een deel van de monumenten.

Schagen

In Schagen doen er ruim zestig monumenten mee. Daar is Marieke Wever, die in de commissie zit voor de Open Monumentendagen, erg blij mee. "Het gaat er echt om om die monumenten meer in de schijnwerpers te zetten."

Een favoriet van Marieke is de landarbeiderswoning in Eenigenburg. "Het geeft je een indruk van het armoedige bestaan van een landarbeider uit de 19e eeuw. Het is een piepklein huisje. Dat laat de positie van een landarbeider zien in de 19e eeuw. Die was straatarm en er werden hele kleine huisjes voor gebouwd. De huisjes zijn inmiddels bijna allemaal gesloopt, maar dit is nog een van de weinigen die is overgebleven", vertelt Marieke Wever.

Een andere parel om te bezoeken volgens Marieke is het rijksmonument Huize van Strijen in Schagerbrug. "Op deze plek stond eerder een boerderij, eigendom van de Amsterdamse koopmansfamilies Van Strijen en Van Bambeeck. Zij schonken de boerderij mét een flinke som geld voor de oprichting van een weeshuis in de polder Zijpe. In 1895 brandde de boerderij echter af. Op dezelfde plek werd in 1896-1897 het huidige pand gebouwd, dat plaats bood aan 24 wezen."

Tekst gaat door onder de foto