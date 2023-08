Medemblik start met rouwwandelingen om verlies van naasten samen te verwerken

In Medemblik start per oktober een nieuwe wandelclub, waarin mensen die een partner of naaste verloren zijn ervaringen uit kunnen wisselen. Inwoners die mee willen doen zijn van harte uitgenodigd, zegt de gemeente.

WEEFF

De wandelclub is een initiatief van het maatschappelijk werk in de gemeente Medemblik. Lotgenoten kunnen al wandelend met elkaar in gesprek komen. Ook een maatschappelijk werker loopt mee, en zal onderwerpen over rouw aandragen.

Volgens wethouder Yannick Nijsingh is het belangrijk dat deze activiteiten binnen de gemeente worden georganiseerd. "Het is niet altijd makkelijk om over het verlies van een dierbare te praten. Eerdere deelnemers van de wandelgroep hebben ervaren dat ze niet alleen staan in hun verlies", zegt hij. "En dat praten met iemand die hetzelfde is overkomen helpt. De herkenning zorgt voor wederzijds begrip."

Wandelgroep start begin oktober