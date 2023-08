Tieners gaan massaal weer boeken kaften, maar de makkelijke weg wordt niet altijd gewaardeerd

Na weken zomervakantie moeten de leerlingen er echt weer aan geloven: school gaat weer beginnen. En dat betekent ook kaftpapier, agenda's en passers kopen. Annelies van de boekhandel Stumpel in Purmerend merkt dat ouders en kinderen al massaal hebben ingeslagen, want de schoolspullen zijn 'heel erg hard gegaan'. Wat is dit jaar helemaal in?

Alles ligt mooi op rij, maar de echte parels zijn al dikwijls verkocht. Het is hard gegaan met de verkoop van de schoolspullen en Annelies van boekhandel Stumpel vertelt aan NH Radio dat ze 'heel veel mensen met lijstjes' voorbij heeft zien komen.



"Agenda's zijn nog steeds helemaal in", vertelt ze over de hardlopers. Verslaggever Sjoerd Hilarius had vroeger zelf een voetbalagenda, maar ziet nu vooral Minecraft en Extreme Cars liggen. Annelies benadrukt dat ook de Donald Duck nog topfavoriet is.

Makkelijk kaften

Er moet natuurlijk ook gekaft worden. Tientallen boeken worden voorzien van een mooi laagje papier. "Boeken kaften is steeds makkelijker", vertelt Annelies. Je kunt namelijk ook een stoffen hoesje om het boek doen. Toch zijn niet alle scholen enthousiast over deze methode. "Ga toch maar ouderwets met je plakband in de weer", kreeg het kind van presentator Pieter Kok terug van docenten.

Al deze schoolspullen zijn allesbehalve gratis. "Sommige scholen hebben een vrij lange lijst met bijzondere voorschriften", vertelt Annelies. Bijvoorbeeld honderdtwintig gram A4 tekenpapier, speciale tekenpotloden of speciale stiften voor online.

Tip

Annelies schetst dat ouders gemiddeld "honderdvijftig tot tweehonderd euro uitgeven aan schoolspullen." Met sommige producten zit je volgens haar altijd goed: "Schriftjes heb je nooit genoeg. Of pennen en potloden."