Nog steeds gedoe om verbouwing supermarkt in Blaricum: groep bewoners stapt weer naar de rechter

Het is opnieuw onrustig rondom de verbouwing van de Albert Heijn in Blaricum. Deze is amper begonnen of de bouw ligt alweer stil, omdat ‘Buurtschap het Oude Dorp Blaricum’ een tussentijdse uitspraak bij de rechter heeft aangevraagd. De eigenaresse heeft overigens nu vrijwillig de bouw gestaakt om de uitspraak van de rechter af te wachten.

Alle procedures zijn doorlopen en de benodigde vergunningen zijn afgegeven dus niets staat de verbouw van de supermarkt in Blaricum in de weg. Dat zou je althans zeggen, maar tegenstanders van de verbouwing hebben zich verenigd in Buurtschap het Oude Dorp Blaricum en hebben nu, zoals het formeel wordt genoemd, een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd.

Spoed?

Een voorlopige voorziening is een eerste en voorlopige beslissing van de rechter in gevallen die een spoedeisend belang hebben en als belanghebbenden niet de uitkomst in de lopende procedure kunnen afwachten. De werkzaamheden voor de verbouwing hoeven op dit moment nog niet stilgelegd te worden maar voor de zekerheid is hier wel toe besloten.

Hans Mohrmann, voorzitter van het Buurtschap het Oude Dorp Blaricum, wil liever niet met NH Gooi over de kwestie spreken. Hij geeft aan de zaak niet te willen beïnvloeden of “hoog op te spelen via de pers”. Ook een ander bestuurslid houdt de kaken stijf op elkaar als gevraagd wordt naar de motivatie achter de aanvraag voor de voorlopige voorziening.

Steun voor verbouwing

Ondertussen blijkt op diverse social media dat er meer steun is voor de onderneemster dan voor de tegenstanders van de verbouwing. Over het algemeen is men erg te spreken over de verbouwingsplannen en de over werkvoorziening die de supermarkt voor het dorp oplevert. De “tegenwerking” van het Buurtschap kan dan ook op weinig begrip rekenen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de uitspraak van de rechter is.