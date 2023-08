Amerikaanse sleeën komen naar Benningbroek: "Het rijdt alsof je in een boot zit"

Voor Erik van der Leek en Nick Karsten geen moderne, elektrische middenklasser. Nee, deze 'petrolheads' zweren bij de Amerikaanse slee. Komende zondag organiseren ze, voor het eerst in Benningbroek, een zogeheten 'American Car Meeting'. Naar verwachting zullen honderden Amerikaanse modellen daar hun opwachting maken om zich door andere mede-eigenaren en belangstellenden van alle kanten te laten bekijken. "Ik heb er grote verwachtingen van", aldus organisator Erik. "Ik verwacht zo'n vijf- á zeshonderd auto's."

Komende zondag wordt in Benningbroek een grote 'American Car Meeting' georganiseerd - NH Nieuws

"Als ik achter het stuur ga zitten, voel ik me een gelukkig mens" Erik van der Leek, organisator American Car Meeting Benningbroek

Het is pure liefde voor de Amerikaanse auto die Erik en Nick drijft om de grote bijeenkomst te organiseren. "Als ik achter het stuur ga zitten, voel ik me een gelukkig mens", glimlacht Erik. "Het is moeilijk uit te leggen. Het is een gevoel." Maar ook voorbijgangers weten de modellen vaak zeer te waarderen, zo blijkt altijd weer als er een ritje wordt gemaakt. "Duimpjes omhoog, mensen die omkijken, kinderen die je vragen even gas te geven", vertelt Nick. "Dat is gewoon leuk."

Het geluid van de achtcilinder De modellen die Erik en Nick zelf rijden mogen dan zo'n vijftig jaar geleden vervaardigd zijn, de magie van de joekels van vierwielers is er alleen op toegenomen. "Het is het geluid, het rijdt fantastisch, het voelt allemaal heel luxe", aldus Erik die een Lincoln uit 1972 rijdt. "Het lijkt alsof je zweeft, alsof je in een boot zit." Nick, trotse bezitter van een Chevrolet Impala uit 1973, valt vooral voor de symfonie van de achtcilinder. "Het geluid is nog wel het mooist", glundert 'ie achter het stuur om vervolgens diep het gaspedaal in te trappen. Wat volgt is een immens gebrul, intimiderend en imposant.

"Ik verwacht dat het heel gezellig wordt, ik heb er heel veel zin in" Nick Karsten, organisator American Car Meeting Benningbroek

Erik organiseerde al eerder 'American Car Meetings' maar nooit eerder in Benningbroek. Samen met Nick hoopt 'ie er komende zondag een mooie happening van te maken waar honderden Amerikaanse auto's en trucks hun opwachting zullen maken. "Verder zijn er twee live bands, is er eten, drinken", aldus Erik. "De koffie en ijs voor kinderen zijn gratis." Nick vult aan: "Ik verwacht dat het heel gezellig wordt met veel leuke mensen en prachtige auto's. Ik heb er heel veel zin in."