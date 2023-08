Ajax trekt weer de knip en betaalt 16 miljoen euro voor spits Georges Mikautadze

Ajax heeft zich versterkt met Georges Mikautadze. De spits komt over van het Franse FC Metz over de komst van Georges Mikautadze. De Amsterdammers betalen zo'n 16 miljoen euro voor de aanvaller en dat bedrag kan door bonussen oplopen tot ruim 19 miljoen euro.

Georges Mikautadze heeft in Amsterdam een contract getekend tot en met 30 juni 2028. Als groot talent doorliep de in Frankrijk geboren Georgiër een deel van de jeugdopleiding van FC Metz en kwam sinds 2019 uit voor het eerste elftal van de Franse club.

Vooral vorig seizoen liet de 22-jarige aanvaller van zich horen. Met 23 doelpunten had hij een belangrijk aandeel in de promotie van Metz vorig seizoen. In dit prille seizoen scoorde Mikautadze op het hoogste Franse niveau twee keer in drie duels. Voor het nationale team van Georgië wist hij in zestien interlands vier keer het net te vinden.

