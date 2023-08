Regenachtig einde van de Noord-Hollandse zomervakantie: veel buien verwacht

Het is de laatste week van de zomervakantie in Noord-Holland, maar nog even genieten van de zon zit er niet in. Vanochtend trekken er flink wat buien over de provincie. Een paraplu en een regenjas zijn dus geen overbodige luxe vandaag. Maar niet getreurd, richting het weekend zal de zon zich weer laten zien.

Volgens NH-weerman Jan Visser trekt er vanuit Schotland een lagedrukgebied over Noord-Holland, dat zorgt voor veel regen in onze provincie. Deze buien zullen in de loop van de middag richting het oosten van het land wegtrekken. Met als gevolg dat de zon wat doorbreekt en de temperatuur rond de 18 graden zal liggen. Toch trekken er vanavond ook weer wat buien over. Deze houden aan tot morgenochtend. Vanaf morgen gaat het geleidelijk aan weer opklaren en worden temperaturen van 19 graden verwacht.

Zomer toch in top 10

Ondanks de natte toestand van de afgelopen weken vertelt Visser op NH Radio dat de zomer toch een uitgesproken zonnige zomer is. Deze zomer staat zelfs in de top 10 zonnigste zomers. "Dat komt vooral de maand juni, toen was het extreem zonnig."