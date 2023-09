Bert doet al 33 jaar mee aan triatlon in Abbekerk: "Maak er de agenda voor leeg"

De 67-jarige Bert Odie heeft voor zijn 33ste deelname aan de triatlon in Abbekerk een duidelijk doel voor ogen. "Vorig jaar zat ik boven de drie uur. Nu wil ik daar onder zitten." Het evenement zelf, wat enorm leeft in Abbekerk, wordt voor de veertigste keer gehouden en is daarmee een van de langstlopende triatlons van Nederland.

Bert tijdens een van zijn triatlons in Abbekerk - Aangeleverd

Toen de triatlon in Abbekerk voor de eerste keer werd gehouden, stond de nu 67-jarige Bert Odie uit Abbekerk klaar aan de start. "Ik hou wel van een uitdaging. Ik ben zelf een zwemmer, en heb geen hekel aan fietsen of lopen", vertelt hij als gevraagd wordt waarom hij mee doet. "Het hele jaar door ben ik actief bezig, en probeer het hele jaar door te fietsen en per week meerdere rondjes te lopen. Daarnaast schaats ik in de winter bij de ijsbaan in Hoorn." Odie roemt het dorpsgevoel tijdens de triatlon. "Het leeft heel erg. Ook door de mensen die zich aanmelden als vrijwilligers. Daar heb ik altijd mijn petje voor afgenomen", zegt hij. "Zo'n twintig jaar geleden werd het minder en leek net als andere triatlons te verdwijnen. Maar door aanpassingen begon het gelukkig weer steeds meer te leven." Ondanks dat de Abbekerker veel voor de sport doet, geniet hij ook van het leven. De 67-jarige Odie zegt gerust een biertje te drinken, of patatje te eten. "Ik ben sinds kort gepensioneerd, en heb naast twee kinderen ook vijf kleinkinderen. Die hebben vaak voorrang, en gaan met ons mee op vakantie of andere uitjes. Zondag staan er een aantal langs de kant voor support. Dat is een mooi gevoel, als je er langs loopt."

"Zo lang het gaat wil ik doorgaan. Ik hoop het nog jarenlang te kunnen doen" Bert Odie, doet voor 33ste keer mee aan Triatlon Abbekerk

Met zijn vijftigste verjaardag daagden zijn vrouw, zoon, en dochter hem uit voor de triatlon. Zo beweerden ze dat ze met z'n drieën samen sneller zouden zijn dan Bert alleen. "Verkleed hebben ze toen meegedaan. Dat was heel leuk, alleen lukte het ze niet. Daar hadden ze toen allemaal een beetje de pee over in", lacht Bert. Aankomende zondag staat Odie voor de 33ste keer aan de start van de Triatlon Abbekerk, en zwemt hij een kwart van de zwem-, fiets- en loopafstand. "Vorig jaar finishte ik op drie uur en twee minuten. Dit jaar wil ik proberen om net onder drie uur te komen. Dat zou je enigszins het sportieve of competitieve aspect kunnen noemen. Met een vriend van mij uit Opperdoes, die al 35 jaar meedoet, hebben we een soort wedstrijd en is het de uitdaging wie het het langst kan volhouden. Zo lang het gaat, wil ik doorgaan. Ik hoop het nog jarenlang te kunnen doen." Zwemmen bij De Spetter, lopen en fietsen over parcours De eerste keer dat de triatlon in Abbekerk werd georganiseerd hing samen met het 20-jarig bestaan van dorpshuis De Nieuwe Haven, in 1984. Volgens Sjaak Ros van de organisatie regende het die dag flink, maar dat weerhield de deelnemers er niet van om mee te doen. Ook dit jaar is de finish bij het dorpshuis, waar Ros iedereen binnenhaalt. De tekst gaat verder.

Lopen en fietsen tijdens de Triatlon Abbekerk gaat op een parcours - Sjaak Ros, organisatie Triatlon Abbekerk

Inmiddels telt het sportevenement ruim 300 deelnemers, en zo'n 150 vrijwilligers. Deelnemers kunnen geen volle afstanden afleggen, maar kiezen voor een achtste of een kwart triatlon. Het unieke aan het evenement is volgens Ros de mogelijkheid om niet alleen voor jezelf, maar ook met anderen te lopen. “Je kunt je opgeven als duo, of met drie personen”, legt hij uit. “Dat maakt het ook leuk om competities aan te gaan. Met buren of familie, bijvoorbeeld." Waar andere triatlons beginnen in open water, start die van Abbekerk bij zwembad De Spetter, in vijf banen. Deelnemers starten in verschillende groepen. Het fietsen en lopen gaat over een vastgesteld parcours van enkele kilometers. “Mensen die meedoen lopen dus langs elkaar, en komen de anderen vaak tegen”, aldus Ros. Vanwege het jubileum hoopt de organisatie van de Triatlon Abbekerk dat iedereen de vlag uit hangt.