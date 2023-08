Verbod vleesreclames toch niet mogelijk, tot ongenoegen van stadsbestuur

Dat blijkt uit een brief van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) aan de gemeenteraad. GroenLinks-raadslid Imane Nadif vroeg vorig jaar of het juridisch mogelijk was om geen vleesreclames in de openbare ruimte meer te hebben. Dit naar aanleiding van een dergelijk plan in Haarlem.

Pels meldt nu bijna een jaar later dat reclame voor kiloknallers weliswaar 'niet past bij de boodschap die we als gemeente willen uitdragen in het kader van onze klimaat- en voedselstrategie', maar dat er 'juridische onderbouwing' voor een dergelijk verbod ontbreekt. "Landelijk zou dit in de wetgeving geregeld moeten worden voordat dit lokaal kan worden uitgewerkt."

Reclamecontracten

Volgens de wethouder heeft de gemeente privaatrechtelijk 'meer mogelijkheden'. Echter is de gemeente daar gebonden aan diverse reclamecontracten waarvan de belangrijkste doorlopen tot 2028 en verder. "Direct eenzijdig in de contracten ingrijpen in verband met vleesreclames voor kiloknallers in de openbare ruimte is niet mogelijk. Dit heeft juridische en financiële gevolgen, de omvang daarvan kan momenteel niet

worden gegeven."

Een verbod op vleesreclames kan wel worden opgenomen bij het ingaan van een nieuwe contractperiode. "Daarvoor is dan wel een beleidskader, of aanvulling op de klimaat- en voedselstrategie, nodig dat als kapstok kan dienen voor de juridische onderbouwing om reclame voor vlees in de openbare ruimte in te perken. Dat beleidskader is er nu niet."

Volgens Pels is een dergelijk beleidskader er al wel voor het verbod op fossiele reclame.