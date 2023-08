Griekspoor al klaar in New York: tennisser uit Nieuw-Vennep uitgeschakeld op US Open

Tallon Griekspoor is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor in New York in een meeslepende vijfsetter van de Fransman Arthur Fils. Het werd na bijna vier uur tennis: 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5.

Fils werd halverwege de vierde set getroffen door een krampaanval in zijn rechterbeen. Kort daarvoor had juist Griekspoor een blessurebehandeling ondergaan. De Nederlander werd behandeld aan zijn linkerbovenbeen.

Na de krampaanval bij Fils leek de partij gespeeld. De Fransman kon amper nog bewegen en hield de punten kort. Met risicovol tennis bleef hij in de wedstrijd, al moest hij tussen de punten door met regelmaat extra tijd nemen. Bij de kantwissels ging hij kort na de aanval niet op zijn bankje zitten, om in beweging te blijven. In de vijfde set oogde Fils echter weer fit en op 5-5 brak hij Griekspoor, die de game besloot met een dubbele fout.

Uitputtingsslag

Na 3 uur en 58 minuten benutte de nummer 48 van de wereld zijn derde wedstrijdpunt met een backhandvolley, waarna hij gestrekt op de baan ging liggen. Het was voor de 19-jarige Fransman zijn eerste zege ooit op een grand slam.

De uitschakeling is een fikse tegenvaller voor Griekspoor die de afgelopen maanden juist goed in vorm was. Griekspoor won begin dit jaar het ATP-toernooi van Pune in India en steeg daardoor flink op de wereldranglijst. Na zijn titel in Rosmalen van deze zomer ging hij zelfs de top 30 binnen en was hij geplaatst op Wimbledon. Na een finaleplaats in Washington, eerder deze maand, bekleedt hij momenteel zijn hoogste ranking.