Dit is waarom Raoul twee skeletten in zijn pand heeft gezet

Met koeienletters heeft hij op de gevel 'De Wachtkamer' laten zetten. Op de vloer ligt een paarse krokodil. Er is een kastje en uiteraard is er een muur. Twee van de vier stoelen zijn bezet. Daarop zitten twee aangeklede skeletten, die Raoul maar Henk en Ingrid heeft genoemd. Alleen de papieren tijger ontbreekt in zijn wachtkamer.

"Dit is een statement dat we anders met elkaar om moeten gaan", zegt hij klip-en-klaar tegen NH. "Het gaat om een nieuw denken, handelen en werkwijze om die problematiek die momenteel speelt gezamenlijk aan te pakken. Ik hoop hiermee dat ze wakker worden in het raadhuis."

Het is overduidelijk: de situatie zit de ontwikkelaar heel erg hoog. Met de nodige creativiteit -anderen zullen het frustratie noemen - kaart hij zijn situatie nu openlijk aan. Raoul benadrukt dat zijn wachtkamer meer dan een ludieke actie is.

Als leesvoer in de wachtkamer geen medische tijdschriften, Panorama's of de Viva maar een raam vol artikelen en mailwisselingen tussen Raoul en de ambtenarij. Als slingers zijn deze papieren opgehangen voor het raam aan de andere kant. Maar het meest opvallende is de grote knop naast de deur. Wie erop drukt, hoort telkens een andere 'gemeentelijke smoes' om niet aan zijn woningbouwplan mee te werken.

Inmiddels heeft Hilversum nieuwe parkeerregels. Het saillante hiervan is dat de oude regels volgens wethouder Bart Heller bijna bij ieder woningbouwproject de parkeereis een dealbreaker was en dat terwijl nieuwe woningen hard nodig zijn.

Op de Havenstraat zelf is er geen plek voor extra parkeerplekken en ook op eigen terrein niet. Een deelauto voor de deur zetten of de bewoners laten parkeren in garage De Gooische Brink waren ideeën die de gemeente ook afschoot, omdat al deze suggesties niet voldeden aan het oude parkeerbeleid, aldus de gemeente.

Het idee is om vijf betaalbare appartementen te gaan bouwen. Tot nu toe kreeg Raoul geen vergunning, omdat de ontwikkelaar onder meer niet kon voldoen aan de parkeernorm. Dat is een regel die bepaalt hoeveel parkeerplekken er per woning moeten zijn.

Maar die vlieger gaat niet op voor Raoul, omdat hij in de Havenstraat meerdere woningen in hetzelfde pand gaat maken en er daardoor sprake is van meervoudige bewoning.

Hoewel woningsplitsing twee jaar geleden uitvoerig is besproken door de politiek, zijn er geen nieuwe spelregels vastgelegd. De raad kwam er onderling niet uit. Nu gaat het nog wel even duren voordat er een nieuwe poging wordt gewaagd en dus lijkt het erop dat Raoul nog langer in de spreekwoordelijke wachtkamer moet blijven zitten. En dus blijft zijn wachtkamer ook open.

Nieuw beleid op koers

Volgens de gemeente gaat het allemaal minder lang duren dan Raoul denkt. Vanuit het raadhuis komt dat het nieuwe beleid voor woningsplitsing op koers ligt. Naar verwachting liggen deze nieuwe spelregels eind dit jaar ter inzage en zullen dan volgend jaar zomer van kracht zijn.

En misschien is er voor Raoul eerder wat mogelijk, ook al voldoet zijn initiatief niet aan de huidige eisen. "Om toch te kijken wat er binnen de huidige regels mogelijk is op de Havenstraat is er een gesprek gepland met de ambtenaren. Ook is er direct contact met de wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening. We denken graag mee en geven adviezen over de aanpassing van plannen zodat ze passen binnen de bestaande regels en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen", meldt de gemeente.

Vooruitzicht

Dat is goed nieuws voor de ontwikkelaar, die zeker niet nog eens tot 2025 wil wachten voordat hij pas aan de slag kan. Dat is het tijdsbeeld dat hem is geschetst. Van dat vooruitzicht wordt hij allesbehalve vrolijk. "Wat moet ik met een leeg winkelpand, dat ik gewoon niet verhuurd krijg", zegt hij. "Dat gaat niet op en dat kost ook allemaal geld."