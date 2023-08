Verdachte dodelijke schietpartij Den Haag opgepakt in vliegtuig op Schiphol

De 22-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van gisteravond in Den Haag. Op de kruising van de Orlandostraat en de Laan van Wateringseveld werd een 24-jarige man neergeschoten die later in het ziekenhuis overleed. Er zou vanuit een rijdende auto vijf keer zijn geschoten, meldt Omroep West.

De verdachte kwam in de loop van vandaag bij het onderzoeksteam in beeld, waarop de Koninklijke Marechaussee hem uit het vliegtuig haalde. Hij is overgedragen aan de politie. Op welke vlucht de verdachte zat, is niet bekendgemaakt.